Из дома жителя Ульяновской области украли плиту, холодильник и кровать

Злоумышленника задержали. Фото: Владимир КРУПСКИЙ

В полицию обратился житель Ульяновска, который рассказал, что его обокрали. По словам заявителя, из его дома в деревне Лапаевка пропало имущество. Приехав в деревню, мужчина обнаружил, что замок входной двери поврежден, а в помещении отсутствуют газовая плита, холодильник и кровать.

Задержать злоумышленника удалось довольно оперативно. Им оказался безработный 34-летний мужчина, который ранее уже был судим. Мужчина заранее знал, что хозяин дома отсутствует. Повредив запорное устройство, подозреваемый проник в помещение и перетащил имущество для личного пользования в свой дом, который купил недавно.

- В настоящее время по данному факту возбуждено уголовное дело, - сообщили в пресс-службе МВД региона.