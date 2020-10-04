За четыре дня татарстанцы подарили мошенникам 8 миллионов рублей

Сразу 12 человек попались на уловки аферистов. Фото: Владимир КРУПСКИЙ

За 4 дня в полицию обратились 12 татарстанцев с заявлениями о том, что они пострадали от действий мошенников.

Водитель и специалист компании из Казани позволили злоумышленникам подключиться через программы удаленного доступа к своим счетам и лишились 787 и 110 тысяч соответственно. Пять казанцев и один елабужанин самостоятельно перечислили преступникам свои сбережения, испугавшись «несанкционированного снятия денежных средств».

Житель Арска под предлогом оформления кредита потерял 806 тысяч рублей. Под таким же предлогом две жительницы столицы республики – повар детского сада и студентка – лишились 95 и 130 тысяч рублей соответственно. А директор одной из казанских фирм, решив приобрести автомобиль, перевел «продавцам» более 4 миллионов рублей, но транспортное средство так и не получил.

- По всем фактам возбуждены уголовные дела, - прокомментировали в пресс-службе МВД Татарстана.