В микрорайон "Искра" в Ульяновске планируют построить новую дорогу

Точные сроки появления дороги пока не сообщаются.

3 октября первый заместитель главы Ульяновска Дмитрий Вавилин провёл выездное совещание по вопросу организации дорожного движения в микрорайоне «Искра». По его словам, микрорайон активно развивается, поэтому назрела необходимость совершенствования здесь организации дорожного движения.

- Численность населения микрорайона за последние годы значительно выросла, увеличилось количество транспорта, проезжающего по местным улицам. Сегодня мы должны пересмотреть организацию дорожного движения и принять необходимые меры по улучшению ситуации. Одной из действенных мер стало расширение улицы Репина, что позволило увеличить пропускную способность автодороги. Кроме того, мы занимаемся вопросом обустройства заезда в микрорайон «Искра» со стороны проспекта Нариманова по Лесному проезду. Здесь нам необходимо совместно с собственниками земельных участков договориться о выделении земли под автомобильную дорогу. Благодаря этому помимо улицы Репина появится дополнительная дорога для заезда в микрорайон, - сказал первый заместитель главы города.

Как сообщил руководитель управления дорожного хозяйства и транспорта Валерий Художидков, в связи с обращениями жителей и в целях снижения дорожных заторов с 5 октября будет разрешен поворот транспортных средств налево при выезде с улицы Пархоменко на улицу Репина.