"Общественный транспорт остается зоной риска": На 18 маршрутах в Казани выявили нарушение масочного режима

На 18 маршрутах из 37 кондукторы не носили маски. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Общественный транспорт остается зоной риска заражения новой коронавирусной инфекцией. Об этом сообщила руководитель татарстанского Роспотребнадзора Марина Патяшина. По ее словам, проведена рейдовая проверка соблюдения безопасных условий пассажирских перевозок. Из проверенных 37 маршрутов транспорта нарушения масочного режима кондукторами выявлены на 18.

Начало октября вызывает беспокойство в связи с пока незначительным, но приростом новых случаев заболевания, заявил Марина Патяшина. Она сообщила об изменении структуры заболеваемости в первый месяц осени. Важно, что мы не увидели увеличения доли заболевших детей, подчеркнула Патяшина. Среди дошкольников в сентябре не было зарегистрировано ни одного случая заболевания.

- Доля заболевших лиц старше 65 лет немного уменьшилась в сентябре. Что касается структуры клинических проявлений инфекции, то мы видим снижение доли коронавирусных пневмоний на 8%, при этом на 10% увеличилась доля коронавирусных ОРВИ. Если говорить о заболеваемости в разрезе территорий, то важно, что большинство случаев по-прежнему регистрируется в Казани. В районах в сентябре регистрировали единичные случаи заболевания, но есть 3 района, где есть рост числе заболевших – это Апастовский, Буинский, Пестречинский районы, - сообщила Патяшина.