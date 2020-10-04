Капремонт многоквартирных домов в Татарстане выполнен на 85%

Работы ведутся по графику.

В Татарстане по программе капитального ремонта многоквартирных домов работы выполнены на сумму 5 миллиардов 407 миллионов рублей, что составляет 85,09%.

Как сообщил министр строительства, архитектуры и ЖКХ РТ Фарит Ханифов, в рамках программы капитального ремонта объектов образования завершены работы в общеобразовательных организациях, коррекционных школах, функциональных зон в общеобразовательных школах. Продолжаются работы по капитальному ремонту дошкольных учреждений, из 87 детских садов осталось завершить работы на 8 объектах в 4 муниципальных образованиях.

В республике на 1 октября завершены работы по капремонту в 8 ресурсных центрах, на 9 объектах работы ведутся. Капремонт учебных корпусов и общежитий завершен на 1 объекте, работы еще ведутся на 2 объектах.

Капитальный ремонт спортивных объектов идет на 3 объектах, на 18 объектах работы завершены. Завершен капремонт 12 подростковых клубов, еще на 4 объектах продолжаются работы.

Кроме того, в республике ведется капремонт объектов здравоохранения (завершен ремонт 5 стационаров, на 10 объектах работы ведутся), капремонт образовательных учреждений отрасли культуры (4 объекта завершены, на 4-х объектах ведутся).