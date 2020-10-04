"Получился праздник волейбола": "Зенит" взял суперкубок России

Фото: ВК "Зенит-Казань".

Минувший сезон в российском волейболе, как известно, завершился досрочно из-за пандемии коронавируса. Итоги чемпионата подвели по итогам регулярки, где новосибирский "Локомотив" лишь на пару очков опередил казанский "Зенит". В итоге "железнодорожников" признали чемпионами, а "Зенит" довольствовался серебряными медалями.

В итоге именно этим двум командам выпало разыграть первый трофей нового сезона - Суперкубок России. Поединок состоялся накануне в Новосибирске. Первая партия стала бенефисом новобранца "Зенита" Бартоша Бедножа. Поляк настрелял сразу шесть эйсов, четыре из которых подряд при счете 16:13. В итоге логичная победа казанцев в партии - 25:18.

Во втором сете "железнодорожники" воспряли духом и смогли выиграть 25:22. В третьей партии казанцы были сильнее 25:23. Четвертый сет с таким же счетом выиграл "Локомотив". Все решалось в пятой партии. Решающее слово сказал опытнейший Александр Волков, набравший несколько важных очков и поставивший точку в партии - 15:9. В итоге 3:2 - "Зенит" выиграл суперкубок России.

- Получился праздник волейбола. Люди, которые пришли, получили удовольствие. И это важно, мы для этого и играем. Рад, что в «Зените» мужики. Рад, что бились до конца. С первым титулом всех. Концовки выигрываются за счёт опыта, сплоченности. И ключевое – команды. Без команды такие игры не выигрываются, - прокомментировал победу наставник "Зенита" Владимир Алекно.