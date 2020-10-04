Первое поражение в чемпионате казанское "Динамо" потерпело от одноклубниц из Москвы

Фото: ВК "Динамо-Ак Барс".

После трех побед на старте чемпионата России волейболистки казанского "Динамо-Ак Барс" потерпели первое фиаско. В столицу Татарстана пожаловало московское "Динамо".

Поединки двух "Динамо" всегда проходят в упорной борьбе. Так вышло и на этот раз. Лишь в первой партии казаночки смогли выиграть довольно уверенно. Несмотря на то, что по ходу матча подопечные Ришата Гилязутдинова уступали в пять очков, они не только смогли вернуться в игру, но и довести сет до победы - 25:20.

Дальше на площадке шла равная борьба. Второй и третий сет остались за столичными волейболистками - 28:26 и 25:23. Четвертую партию также в самой концовке взяли казаночки - 25:23.

Все решалось в заключительной пятой партии. Команды шли вровень вплоть до самой концовке. В итоге удача улыбнулась гостьям - 15:13 в партии и 3:2 в матче в пользу московского "Динамо".