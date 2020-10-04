УНИКС разгромил "Астану" в первом домашнем матче сезона

Фото: БК УНИКС.

После неудачи на старте Еврокубка УНИКС начал борьбу за победу в Единой лиге ВТБ. В первом матче подопечные Димитриса Прифтиса на своей площадке принимали "Астану". Команда из Казахстана уже успела сыграть один матч в рамках Единой лиги, уступив дома ЦСКА 60:93.

Первый домашний матч в сезоне казанцы начали в таком стартовом составе: Джон Браун, Павел Антипов, Айзея Канаан, Нэйл Уолтерс и Джон Холланд. В рядах гостей отметим латышского центрового Мартиньша Мейерса, отметившегося несколько лет назад в рядах казанцев.

В первой четверти УНИКС сразу повел в счете, не позволив соперникам приблизиться ближе чем на три очка. В итоге на первый перерыв команды ушли при счете 22:19 в пользу казанского клуба.

Во второй четверти казанцы начали наращивать преимущество и на большой перерыв УНИКС ушел с перевесом в 11 очков. В итоге казанцы спокойно довели матч до победы 101:83. Самым результативным в составе УНИКСа стал Айзеа Канаан, набравший 23 очка.