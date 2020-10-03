За сутки в Марий Эл зафиксировали новую смерть пациента с COVID-19

Всего с начала пандемии в Марий Эл был выявлено 4 292 случая заражения COVID-19.

3 октября 2020 года стало известно об очередной смерти от COVID-19 в Марий Эл. Об этом сообщает федеральный оперштаб по борьбе с распространением инфекции. Таким образом, число летальных случаев от коронавируса в регионе достигло 51-го.

Всего с начала пандемии в Марий Эл был выявлено 4 292 случая заражения COVID-19 (25 новых заболевших за последние сутки). Из ни в 4 300 люди уже выздоровели.

Напомним, в республике был продлен режим повышенной готовности в связи с коронавирусом. Так, до 18 октября 2020 населению предписано обязательное ношение медицинских масок при посещении зданий, нахождении в общественном транспорте и такси, а также на ж/д объектах. года. Также запрещено проведение ряда массовых мероприятий.