В Чебоксарах нашли тело мужчины с электрокабелем, обмотанным вокруг шеи

По подозрению в его убийстве был арестован 62-летний мужчина. Фото: Иван ПЕТРОВ

Вечером 30 сентября в дачном одного из садовых товариществ Чебоксар было обнаружен труп 65-летнего мужчины. На нем имелись многочисленные телесные повреждения. Мало того, вокруг шеи мужчины не менее шести раз был обмотан электрокабель. Все свидетельствовало о криминальном характере смерти. По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье «Убийство».

Вскоре правоохранители задержали подозреваемого – 62-летний сосед погибшего по садовому участку.

- Мужчина был заключен под стражу. Расследование уголовного дела продолжается, - сообщили в следственном комитете Чувашии.