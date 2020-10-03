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Коронавирус Covid-19

В Татарстане суд оштрафовал 14 туристов за то, что они по возвращению не сдали тесты на COVID-19

Всего в республике на таких путешественников составили 60 административных протоколов
Олег ЛУГОВОЙОлег ЛУГОВОЙ
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Аэропорт Казани после возобновления авиасообщения принял уже 260 рейсов из Турции.

Аэропорт Казани после возобновления авиасообщения принял уже 260 рейсов из Турции.

Фото: Алина НИЗАМОВА

Сегодня, 3 октября, на совещании в правительстве Татарстана руководитель регионального Роспотребнадзора Марина Патяшина сообщила, что после возобновления авиасообщения с Турцией в Казань оттуда было совершено уже 260 рейсов. Это более 52 тысяч пассажиров и более 30 тысяч из них – это татарстанцы.

По всем правилам они по возвращению в Россию должны сдать тесты на коронавирус. Таким образом COVID-19 был выявлен 11 туристов.

Но есть такие путешественники, которые уклонились от тестирования. За это на 60 человек были составлены административные протоколы. 14 туристов уже осуждены – на них наложили штрафы на общую сумму более 109 тысяч рублей.