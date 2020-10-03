Президент Татарстана Рустам Минниханов поручил жестко контролировать ношение масок в автобусах и магазинах

Фото: president.tatarstan.ru

В Татарстане за август выявлено 899 случаев заражения коронавирусом, а за сентябрь – 721 случай. В итоге, еженедельный темп прироста составил 0,3%. Об этом на совещании в правительстве республики сообщила руководитель регионального Роспотребнадзора Марина Патяшина.

При этом у нее вызывает беспокойство данные по началу октября. Прирост новых заболевших есть, но он незначителен.

- Важно, что мы не увидели увеличения доли заболевших детей. Среди дошкольников в сентябре не было зарегистрировано ни одного случая заболевания, - подчеркнула Марина Патяшина.

По ее словам, в сентябре COVID-19 стали меньше заражаться именно люди старше 65-лет. Есть снижение и коронавирусной пневмонии – на 8%. Помимо Казани, где зарегистрировано наибольшее количество инфицированных, рост числа заболевших так же наблюдается в Апастовском, Буинском и Пестречинском районах.

Напомнила руководитель Роспотребнадзора региона и об обязательном ношении медицинских масок, особенно в общественном транспорте.

На что президент Татарстана Рустам Минниханов поручил самым жестким образом контролировать данную ситуацию, в том числе в общественных местах и магазинах.