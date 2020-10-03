В августе 2020 года в Татарстане зафиксирован рост смертности

В целом по России данный показатель вырос почти на 10%. Фото: Александр ГЛУЗ

Росстат отметил в своей статистике рост смертности в Татарстане в августе 2020 года. За последний месяц этого лета в республике скончались 4 254 человека, что на 701 больше чем за аналогичный период 2019-го.

Рост смертности зафиксирован и в целом по всей России. Так за август этого года в стране скончались 157 181 человек. В прошлом году летальных случаев было зафиксировано 143 394 смерти. Рост по России составил в итоге около 10%.

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