3 октября 2020 года в Татарстане стало известно еще об одной смерти от коронавируса

У 73-летнего пациента имелись хронические заболевания сердечно-сосудистой системы. Фото: Алексей БУЛАТОВ

3 октября 2020 года пресс-служба Минздрава Татарстана сообщила еще об одной смерти пациента, зараженного коронавирусом.

Скончался 73-летний мужчина. Его с внебольничной двусторонней пневмонией, вызваннойCOVID-19, доставили в казанскую городскую больницу №7. У пожилого пациента имелись хронические заболевания сердечно-сосудистой системы. Несмотря на все усилия врачей, мужчина скончался.

- Причина смерти установлена в результате патологоанатомической экспертизы, - уточняют в пресс-службе Минздрава Татарстана.

К этому моменту число летальных случаев от коронавируса в регионе достигло 79. Напомним, что за последние сутки в Татарстане было выявлены еще 27 зараженных COVID-19. Так, с начала пандемии в республике зафиксировано 7 311 зараженных, из которых 6 240 человек этому моменту уже выздоровели.