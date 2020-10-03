Роспотребнадзора по РТ: оснований для введения новых ограничений нет

По данным на 2 октября 2020 года, в Татарстане COVID-19 с начала пандемии был выявлен у 7 284 человек Фото: Олег ЗОЛОТО

Стабильная, но напряженная – такую оценку ситуации с COVID-19 в Татарстане дала руководитель регионального Роспотребнадзора Марина Патяшина. Ею она поделилась на очередной пресс-конференции.

По словам Патяшиной, увеличение количества заразившихся в регионе все же есть, но оно незначительно и поэтому для ведения дополнительных или новых коронавирусных ограничений сейчас поводов нет.

Напомним, по данным на 2 октября 2020 года, в Татарстане с начала пандемии COVID-19 был выявлен у 7 284 человек, из них 6 122 уже выздоровели, а 78 скончались. О последних двух летальных случаях стало известно накануне.

При этом, по словам руководителя Роспотребнадзора Татарстана, в регионе среди инфицированных коронавирусом каждый пятый это представители именно группы риска – пенсионеры.

Патяшина уверена, что сейчас пожилые люди должны ограничить себя в выходе в общественные места, а гости и обязательно надевать медицинские маски в общественном транспорте.

Следит Роспотребнадзор и за вернувшимися в Татарстан из заграницы. Сейчас это в основном Турция. По информации руководителя регионального управления, своевременно обследование проходят 97,5% пассажиров. А с момента открытия авиасообщения с Турцией коронавирус с собой «привезли» уже 11 туристов.