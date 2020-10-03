В Вахитовском районе Казани в ряде домов почти на сутки пропадет вода

Краны пересохнут с 9.00 6 октября. Фото: Олег УКЛАДОВ

В начале следующей недели, а именно во вторник, из-за запланированных работ на сетях водопровода почти на сутки краны пересохнут в ряде домов Вахитовского района Казани.

Так, с 9.00 6 октября и до 6.00 7 октября воды не будет по следующим адресам: улица Подлужная, четные номера домов от №40 по №80, нечетные номера домов от №21 по №67, а также все дома на улице Поперечно-Подлужная и дом№16а на улице Толстого, 16а.

Жителей указанных домов МУП «Водоканал» просит заранее сделать необходимые запасы. Для тех, кто этого сделать не сможет, автоцистерны с водой будут размещать согласно поступающим заявкам. Последние принимаются по телефону: +7(843)231-62-60.