В Казани впервые выявили ежей и кротов больных бешенством

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В этом году в Казани впервые на территории города выявили ежей и кротов больных бешенством. Об этом на пресс-конференции сообщил ветеринарный врач Государственного ветеринарного объединения столицы Татарстана Булат Нуриахметов.

В целом же, по его словам, ситуация с бешенством в республике стабильная, несмотря на некоторые локальные вспышки

Ежегодно государственные ветеринарные клиники прививают от него от 15 до 20 тысяч кошек и собак.

Отметим, что помимо вакцин от бешенства, хозяева животных в Татарстане могут рассчитывать и на прививки от других инфекций для своих питомцев.