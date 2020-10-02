В Набережных Челнах из-за пожара в бане едва не сгорели жилые дома

Проводится проливка и разборка конструкций. Фото: Мария ГОРЕЛОВА

В эту пятницу, 2 октября, в 24.58 в экстренные службы Набережных Челнов поступило сообщение о горящей бане по адресу: улица Чайковского, 6, в поселке Рябинушка.

По прибытию пожарных огонь начал быстро распространятся и уже захватил надворные постройки. Была угроза перехода пламени на жилые дома. Пожарным удалось их отстоять и потушить огонь.

- Огнем повреждены четыре сарая. Проводится проливка и разборка конструкций. Причина пожара устанавливается, - сообщили в МЧС Татарстана.

О погибших и пострадавших на этом пожаре чрезвычайное ведомство пока не сообщало.