А с середины следующей недели республика попадет под влияние фронтальных разделов с плотной облачностью и дождями. Фото: Николай РЫБАЛКИН

Если до этого теплую погоду в Татарстане определял обширный антициклон, то уже в это воскресенье ситуация поменяется. В регион вместе с северными и северо-восточными воздушными потоками придет похолодание.

Так, по прогнозам Гидрометцентра Татарстана, в эту субботу, 3 октября, днем температура воздуха все еще будет в пределах от +15 до +20 градусов, какие-либо осадки маловероятны.

Их не должно быть и в воскресенье, 4 октября, но зато температура воздуха опустится и максимум, что покажут столбики термометров днем - это от +9 до +14.

В понедельник, 5 октября, балом в Татарстане будет править очередной антициклон. Правда, он сформировался в холодной воздушной массе и смещается на регион с севера. В связи с этим ночью в регионе ожидается от +1 до -4 градусов, а днем максимум +14. И опять же никаких дождей.

Он, да и то небольшой, по предварительному прогнозу Гидрометцентра Татарстана, местами пройдет во вторник, 6 октября.

А уже в среду, 7 октября, республика попадет под влияние фронтальных разделов с плотной облачностью и дождями. Температура воздуха днем от +9 до +15 градусов.