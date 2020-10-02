Роспотребнадзор Чувашии предложил увеличить число общественного транспорта в часы пик

Кроме того, в регионе могут усилить контроль за соблюдением масочного режима как в транспорте, так и в торговых центрах. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Жители Чувашии начали жаловаться на горячую линию местного Роспотребнадзора на невозможность соблюдения социальной дистанции в общественном транспорте, в частности - в маршрутках. Об этом на очередном заседании оперштаба заявила замруководителя Управления Елена Прокопьева.

Она предложила увеличить в городах и районах республики количество общественного транспорта хотя бы в часы пик. Кроме того, Роспотребндазор Чувашии хочет усилить контроль за соблюдением масочного режима как в транспорте, так и в торговых центрах.