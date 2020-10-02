В Татарстане трех сотрудниц стройфирмы будут судить за хищение на 6,8 миллиона рублей

Свою вину женщин не признали, но часть ущерба уже вернули. Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

В суде Чистополя в скором времени рассмотрят уголовное дело присвоении и растрате с использованием служебного положения в крупном и особо крупном размерах.

Перед законом ответят три сотрудницы одной ООО «Энергостройсервис» - зав по хозчасти и два бухгалтера.

Как полагает следствие, с 2014 по 2018 года заведующая данной стройфирмы вместе с соучастницами подделали финансовые документы, благодаря которым смогли похитить вверенное им имущество организации на сумму более 6,8 миллиона рублей. Деньгами и купленным за счет стройфирмы имуществом женщины распорядились по своему усмотрению.

- Фигуранты дела свою вину не признали, но частично погасили ущерб в размере 2 миллионов рублей, - сообщили в пресс-службе прокуратуры Татарстана.

Там также отметили, что на имущество обвиняемых и третьих лиц на более чем 5,5 миллиона рублей судом уже наложен арест.