Казань
Еще
Радио
Казань
Еще
Радио
Казань
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Происшествия

В Татарстане трех сотрудниц стройфирмы будут судить за хищение на 6,8 миллиона рублей

На имущество женщин наложили арест
Олег ЛУГОВОЙОлег ЛУГОВОЙ
КомментироватьОставить комментарий
Свою вину женщин не признали, но часть ущерба уже вернули.

Свою вину женщин не признали, но часть ущерба уже вернули.

Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

В суде Чистополя в скором времени рассмотрят уголовное дело присвоении и растрате с использованием служебного положения в крупном и особо крупном размерах.

Перед законом ответят три сотрудницы одной ООО «Энергостройсервис» - зав по хозчасти и два бухгалтера.

Как полагает следствие, с 2014 по 2018 года заведующая данной стройфирмы вместе с соучастницами подделали финансовые документы, благодаря которым смогли похитить вверенное им имущество организации на сумму более 6,8 миллиона рублей. Деньгами и купленным за счет стройфирмы имуществом женщины распорядились по своему усмотрению.

- Фигуранты дела свою вину не признали, но частично погасили ущерб в размере 2 миллионов рублей, - сообщили в пресс-службе прокуратуры Татарстана.

Там также отметили, что на имущество обвиняемых и третьих лиц на более чем 5,5 миллиона рублей судом уже наложен арест.

Криминал