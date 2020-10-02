Медучреждения республики при этом испытывают перегрузку. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

За неделю в Татарстане выявили более 19 тысяч больных ОРВИ. Несмотря на то, что региональный Минздрав испытывает перегрузку из-за их обращений, в ведомстве отмечают сознательность граждан. Они начали следить за своим здоровьем. Об этом журналистам во время пресс-конференции сообщил замминистра здравоохранения Татарстана Владимир Жаворонков.

Жители республики стали чаще вызывать врачей на дом. Со слов Жаворонкова, в каждом случаи ОРВИ подозревается коронавирус. Зачастую людей приходится госпитализировать для проведения компьютерной томографии. Все это влияет на нагрузку медиков Татарстана.

Напомним, накануне “Комосмолка” писала, что разгрузить республиканскую инфекционную больницу помогут отделения для больных с COVID-19 и соответствующими патологиями, которые начали работать в РКБ.