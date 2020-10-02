В Ульяновской области за сутки сбили 4 человек

Трое из пострадавших были госпитализированы, один - после осмотра врачами отпущен домой. Фото: Михаил ФРОЛОВ

В четверг, 1 сентября, в Ульяновской области произошло сразу четыре наезда на пешеходов. Три ДТП - в Ульяновске, одно - в Чердаклинском районе. Трое пострадавших переходили дорогу в неположенном месте, а один по “зебре”.

Так, первая наезд произошел поздно ночью у дома №11 на улице Пушкарева в Ульяновске. Автомобиль “ВАЗ 2111”, за рулем которого находился трезвый 36-летний водитель, сбил пенсионера. Он пересекал проезжую часть вне пешеходного перехода. С места происшествия 70-летний мужчина был госпитализирован.

Следующее ДТП произошло у дома №32 на улице Гончарова. Там в 10.50 иномарка “Киа Сид” под управлением 42-летней женщины сбила 15-летнего подростка. Мальчик переходил дорогу по “зебре”. С места произошедшего его доставили в больницу, но вскоре отпустили домой.

Третий наезд зафиксирован у дома №29 “Г” на улице Пушкарева в 20.30. Там 55-летнего пешехода сбил автомобиль “Тойота”, за рулем которого сидел 37-летний мужчина. Пострадавший решил перебежать дорогу в неположенном месте и в итоге оказался в больнице.

Последнее подобное ДТП произошло на 32 километре 350 метре автодороги “Ульяновск - Димитровград - Самара”. Там в 21.00 пешехода сбил грузовик “Вольво” с полуприципом. По предварительным данным, 53-летний мужчина также решил перейти дорогу вне “зебры”. С различными травмами он был госпитализирован.