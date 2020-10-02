В Татарстане скончались еще двое зараженных коронавирусом

Очередными жертвами инфекции стали 59-летний житель Казани и 88-летняя женщина из Набережных Челнов. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

В Татарстане подтвердились еще два случая смерти зараженных коронавирусом. Очередными жертвами инфекции стали 59-летний житель Казани и 88-летняя женщина из Набережных Челнов. Об этом в пятницу, 2 октября, сообщила пресс-служба Минздрава республики.

Первый больной с внебольничной двусторонней пневмонией был госпитализирован в городскую клиническую больницу №7. Пациенту был поставлен диагноз: коронавирус. Его состояние ухудшалось из-за обострение хронических заболеваний. Причина смерти установлена в результате патологоанатомической экспертизы.

Вторая зараженная была доставлена в городскую инфекционную больницу так же с внебольничной двусторонней пневмонией. У нее имели хронические заболевания сердечно-сосудистой системы. Женщина скончалась. Наличие COVID-19 подтвердило тестирование.

С начала пандемии в Татарстане было выявлено 7 284 случая коронавируса. Минздрав республики сообщает о 6 122 выздоровевших и 78 скончавшихся. В то же время федеральный оперштаб по борьбе с инфекцией называет другие цифры: 6 152 выздоровевших и 50 скончавшихся.