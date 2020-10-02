С 18 октября парковки в Казани вновь станут платными по субботам

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Стало известно, что в 18 октября муниципальные парковки в Казани вернутся к прошлому - докарантинному, режиму. Бесплатными они будут лишь по воскресеньям и праздничным дням. В остальное время, включая субботу, плата за них будет взиматься с 7.00 до 21.00.

В начале мая текущего года мэрия города увеличивала число дней, в которые парковки были бесплатными, чтобы поддержать местных предпринимателей во время пандемии коронавируса. Заметим, что парковка в течение первых 15-ти минут остается бесплатной в любой день.