Казань
Еще
Радио
Казань
Еще
Радио
Казань
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Общество

С 18 октября парковки в Казани вновь станут платными по субботам

Если оставить на них машину с 7.00 до 21.00, придется раскошелиться
Алина ГАБДУЛИНААлина ГАБДУЛИНА
КомментироватьОставить комментарий
Фото: pixabay.com

Фото: pixabay.com

Стало известно, что в 18 октября муниципальные парковки в Казани вернутся к прошлому - докарантинному, режиму. Бесплатными они будут лишь по воскресеньям и праздничным дням. В остальное время, включая субботу, плата за них будет взиматься с 7.00 до 21.00.

В начале мая текущего года мэрия города увеличивала число дней, в которые парковки были бесплатными, чтобы поддержать местных предпринимателей во время пандемии коронавируса. Заметим, что парковка в течение первых 15-ти минут остается бесплатной в любой день.