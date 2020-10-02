В одном из филиалов психоневрологического интерната Чувашии произошла вспышка внебольнчиной пневомнии

У четверых госпитализированных тесты на COVID-19 отрицательные, а у троих результатов еще нет. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Стало известно, что в Убеевском филиале Ибрессинского психонервологическом интерната в Красноармейском районе произошла вспышка внебольничной пневмонии. Заболели восемь подопечных заведения, у одного из них выявили коронавирус. Об этом на заседании регионального оперштаба сообщила зам руководителя Роспотребнадзора Чувашии Елена Прокопьева.

По ее словам первых четверых зараженных с высокой температурой выявили еще 24 и 25 сентября, но изолировать их не стали. Лишь на пятый день их осмотрел врач местной больницы, после чего было принято решение о госпитализации.

Еще двоих больных выявили 26 и 27 сентября. Их уже сразу изолировали, но госпитализировали опять поздно - лишь 30 сентября. Еще два человека пожаловались на высокую температуру 28 сентября. Их вовсе не осмотрели - госпитализировали позже.

На данный момент известно, что один из больных пневмонией заражен еще и коронавирусом. У четверых других госпитализированных тесты отрицательные, а у троих результаты еще не готовы.

В свою очередь Роспотребндазор Чувашии выяснил, что в интернате не ведется журнал регистрации случаев инфекционных заболеваний. В Минтруда республики сообщили, что их проверка по факту группового заболевания в учреждении пока не завершена.