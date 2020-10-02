За неделю в Татарстане приостановили учебный процесс в 34 классах

Среди зараженных СOVID-19 четыре студента, три школьника и десять педагогов. Фото: pixabay.com

Стало известно, что за минувшую неделю в Татарстане был приостановлен учебный процесс в 34 классах. В том числе и из-за коронавируса. Речь идет о 15 школах в Казани и одной в Бавлах. Об этом на пресс-конференции сообщила глава регионального Роспотребнадзора Марина Патяшина.

По ее словам, серьезных проблем, связанных с групповыми очагами COVID-19 в колледжах, школах, вузах или техникумах республики управление не видит. Среди зараженных им четыре студента, три школьника и десять педагогов.

У 15 из них коронавирус проявился в виде ОРВИ, и только в двух - в виде пневмонии.