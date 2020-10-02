В Чувашии скончались еще четверо зараженных коронавирусом

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За минувшие сутки в Чувашии подтвердились еще четыре смерти зараженных коронавирусом. Число летальных случаев инфекции там достигло 97. Об этом в пятницу, 2 октября, сообщает федеральный оперштаб по борьбе с COVID-19.

Заметим, что с начала пандемии в республике провели более 211 тысяч тестов на коронавирус. Исследования подтвердили наличие инфекции у 8 650 человек, большая часть из которых - 7 298, к сегодняшнему дню выздоровела.

Отметим, что антирейтинг по числу выявленных инфицированных граждан в Чувашии возглавляют Чебоксары, Новочебоксарск и Чебоксарский район.