Telegram-канал «Итиль» сообщает, что премьер-министр России Михаил Мишустин прилетел из Марий Эл в Чувашию.

В Чувашии Мишустин посетил «Текстильмаш» группы компаний «Техмашхолдинг», Чебоксарское производственное объединение имени В. И. Чапаева и встретился с сотрудниками этих предприятий.

В Йошкар-Оле Мишустин покритиковал местный мясокомбинат «Йола» за низкую долю отечественного оборудования и обсудил вопросы социально-экономического развития с главой республики. Последний пообещал премьеру вытащить Марий Эл из списка дотационных регионов, пишет канал.