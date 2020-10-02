Стало известно, где в Казани ГИБДД проведет масштабную проверку

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ГИБДД Казани сама анонсировала новый масштабный рейд на дорогах города. Так, с 19.00 2 октября до 07.00 3 октября проверка будет проходить на магистральных улицах и в местах, где чаще всего происходят ДТП.

Именно аварий в столице Татарстана с начала 2020 года было зарегистрировано свыше 1 260. При этом в них погибли 35 человек, а травмы получили более 1 440. Наблюдается рост ДТП с пострадавшими.

В связи с этим и проводится анонсированный рейд. Особое внимание госавтоинспекторами будет уделяться выявлению водителей, которые сели за руль пьяными, не имеющих прав на управление транспортом, а также тем, кто выезжает на встречку, не пропускает пешеходов, нарушает правила перевозки детей и не пристегивается ремнями безопасности.

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