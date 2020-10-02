В Волжске иномарка сбила 8-летнего ребенка

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В четверг, 1 октября, на улице Чапаева в Волжске произошло ДТП. Там около 16.00 автомобиль Volkswagen Golf сбил 8-летнего пешехода. По предварительным данным, мальчик перебегал проезжую часть дороги в неположенном месте недалеко от регулируемого пешеходного перехода.

В результате наезда ребенок получил телесные повреждения, сообщает пресс-служба УГИБДД Марий Эл.

Другой наезд на пешехода произошел на улице 2-я Промышленная. В 13.00 Honda CR-V сбила 51-летнего мужчину. Предварительно, иномарка двигалась задним ходом, но ее водитель не убедился в безопасности такого маневра. С места аварии пешеход был госпитализирован.