В Чебоксарах открыли стелу “Памяти медицинским работникам”

Фото: пресс-служба Минздрав Чувашии

В Чебоксарах состоялось торжественное открытие стелы “Памяти медицинским работникам”. Она появилась во дворе Республиканского бюро судебно-медицинской экспертизы на улице Пирогова. Сообщает пресс-служба Минздрава Чувашии

Стела посвящена тем медикам, которые отдали свои жизни на фронтах Великой Отечественной войны, участвовали в разработке вакцин против чумы и оспы и тем, кто сейчас участвует в разработке лекарства от коронвируса.

Плита должна стать напоминать студентам и молодым врачам о необходимости помнить своих учителей, ценить и приумножать полученные знания, а также достойно относиться к своим профессиональным обязанностям.