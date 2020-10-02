Госсовет Чувашии потратит 223 тысячи рублей на покупку праздничных открыток

Исполнитель тендера будет определен посредством электронного аукциона 13 октября. Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Стало известно, что Госсовет Чувашии хочет купить 3,8 тысяч праздничных открыток. На это депутаты готовы потратить 223 тысяч рублей. Соответствующий тендер появился на сайте госзакупок.

Согласно техническому заданию, нужно изготовить тысячу открыток в жемчужном исполнении и 400 - в темно синем. Также депутатам нужны по 400 открыток “С Новым годом”, “С Днем Республики”, “С Днем Победы”, “С Днем России”, 350 - “С Днем защитника Отечества”, 300 - “С Днем народного единства” и 150 - с “С 8 Марта”.

Исполнитель тендера будет определен посредством электронного аукциона 13 октября. Открытки он должен будет изготовить, предварительно согласовав дизайн, за 15 дней с момента подписания контракта.