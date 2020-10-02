В августе 2020 года на выходных в Казани турист в среднем тратил 3 294 рубля

Для анализа и расчетов были использованы данные индекса потребительских цен и средние потребительские цены в августе 2020 года и августе 2019 года. Фото: Алина НИЗАМОВА

Специалисты Нацбанка Татарстана вывели индекс туриста в республике на август 2020 года. Ими было подсчитано во сколько обходилось пребывание в регионе в течение двух выходных.

- В расчетах учтена стоимость суточного проживания в гостинице, проезда (10 км на такси), четырех походов в кафе, автобусной экскурсии, посещения двух выставок и одного спектакля в театре, - сообщает пресс-служба Нацбанка Татарстана.

В итоге вышло, что выходные в республике одному туристу в среднем обходились в 3 294 рубля*. По сравнению с прошлым годом рост цен составил всего 0,7%.

Итак, на фоне коронавирусного кризиса средняя цена одноместного номера в гостинице в августе 2020 года составила всего 1 152 рубля (на 4,8% ниже чем в 2019-ом). К слову, тут сказалась и поддержка туристической отрасли от правительства.

Обед же в кафе или столовой туристу обходился в среднем в 242 рубля (по сравнению с прошлым годом рост на 4,4%). А в ресторане было дороже чем в 2019-ом всего на 0,8% - средний чек на одного человека составил 747 рублей. Зато подешевели сэндвичи – на 1,5%. Их стоимость была на уровне 98 рублей за штуку.

Подешевело в Татарстане и такси – на 3,1%. В среднем за километр в августе 2020 года брали 16 рублей.

Выросли по цене, правда всего на 0,5%, автобусные экскурсии в Татарстане - в среднем 170 рублей на человека. Цена билета в музей или на выставку в среднем составила 127 рублей. Тут рост по сравнению с августом прошлого года на 4,9%. Сходить на спектакль в театр стоило 591 рубль (на 4,4% дороже, чем в прошлом году).

*Для анализа и расчетов были использованы данные индекса потребительских цен и средние потребительские цены в августе 2020 года и августе 2019 года. Средняя потребительская цена на отдельный товар или услугу рассчитывается Росстатом