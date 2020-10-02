В Чебоксарах задержали подозреваемого в нападении с ножом на бармена

На время следствия мужчину отправили под стражу. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Не успела 48-летний бармен выйти на новую работу в кафе бульвару Миттова в Чебоксарах, как стала жертвой нападения. Вечером первого дня на новом месте к ней в заведение зашел мужчина. Сначала он немного посидел за столиком, а когда зал кафе опустел, подошел к бармену.

В его руках был кухонный нож. Угрожая им, мужчина потребовал женщину отдать все деньги. Но бармен отказалась, завязалась борьба. Женщина была поверхностно ранена ножом в шею. Несмотря на боль, она смогла оттеснить нападавшего к двери кафе, а после сбежать. Этот момент попал на запись камеры видеонаблюдения, установленной в заведении. После того, как женщина спасалась, налетчику с ножом ничего не оставалось, как уйти без добычи.

Бармен кафе смогла сообщить о произошедшем в полицию и уже через полчаса подозреваемый был задержан. Его взяли в нескольких кварталах от места преступления.

- В отношении 36-летнего мужчины было возбуждено уголовное дело по статье «разбой, совершенный с применением оружия или предмета, используемого в качестве оружия», - сообщили в МВД Чувашии.

На время следствия подозреваемого, который до этого был судим за грабеж и мошенничество, отправили под стражу.