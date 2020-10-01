В Татарстане подростков, задержанных за убийство таксиста, арестовали на 2 месяца

Тело мужчины нашли в багажнике его же машины. Фото: Олег ЗОЛОТО

Городской суд Зеленодольска удовлетворил ходатайство следствия и отправил под стражу на 2 месяца - до 28 ноября, трех подростков, которых подозревают в ограблении и убийстве таксиста. Трех приятелей в возрасте от 15 до 17 лет отправят в камеры СИЗО-1.

- Арестованным предъявили обвинения, - сообщает пресс-служба прокуратуры Татарстана.

Напомним, 28 сентября в Зеленодольске около улицы Машиностроителей был найдет легковой автомобиль Vortex Тingo. Иномарка стояла в лесопосадке, а в ее багажнике находилось тело таксиста. Травмы, от которых он скончался, носили криминальный характер. По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье «Убийство».

По подозрению в его совершении были задержаны трое несовершеннолетних, которых потом на время следствия и арестовали.