В Татарстане экс-пристава будут судить за то, что он собирал с людей долги и оставлял деньги себе

До суда мужчину заключили под стражу. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Бугульме завершено расследование уголовного дела о мошенничестве и связанным с ним злоупотреблением должностных полномочий.

По обвинению в этом на скамье подсудимых в скором времени окажется уже бывший пристав-исполнитель.

Как полагает следствие. С 2017 по 2019 года, находясь на указанной должности, мужчина обманывал местных жителей, что, передав деньги лично ему, они смогут погасить долги по суду.

Он даже выдавал людям квитанции об оплате, которые не имели никакой юридической силы. Утверждается, что таким образом, пристав в течение двух лет положил себе в карман более 100 тысяч рублей.

- Свою вину мужчина полностью признал. Суда он дожидается, находясь под стражей, - сообщили в следственном комитете Татарстана.