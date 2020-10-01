В Казани за сентябрь из общественного транспорта высадили 110 пассажиров без масок

Проверка была проведена в 5 116 автобусах, трамваях и троллейбусах. Фото: Алина НИЗАМОВА

За сентябрь сотрудники комитете по транспорту Казани проверили соблюдения пассажирами масочного режима в 5 116 автобусах, трамваях и троллейбусах. Так, были выявлены 2 854 нарушителя. Маски они надели тут же. А вот 110 пассажиров были высажены из общественного транспорта за неимение средств индивидуальной защиты или нежелания ими пользоваться, соблюдая противокоронавирусные рекомендации Роспотребнадзора. Отметим, что данные проверки за месяц были проведены и на 197 остановочных павильонах.

Стоит напомнить, что с 30 сентября 2020 года в Казани усилены рейды по контролю над обязательным ношением медицинских масок в общественном транспорте. Пассажиров без них будут высаживать.