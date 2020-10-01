В Казани напротив здания Филармонии построят высотные дома

Первые этажи домов отдадут, в том числе, под детсады, магазины и аптеки. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Речь идет о территории в районе пересечения улиц Шаляпина и Павлюхина. Там сначала проведут межевание трех земельных участков, а после объединят их в один. Согласно проекту утвержденному Исполкомом Казани, напротив Филармонии можно будет построить высотные дома.

При этом первые этажи в них, в частности, отдадут под магазины, кафе, детсады и медучреждения, отделения банков, аптеки, молочные кухни, объекты культуры и спорта, офисы, а также под объекты бытового обслуживания и социального обслуживания.