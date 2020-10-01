В Йошкар-Оле следователи начали проверку из-за гибели матери и сына на пожаре

Проводится доследственная проверка. Фото: Мария ГОРЕЛОВА

Утром 1 октября в Йошкар-Оле в одном из жилых высоток на четвертом этаже загорелась квартира. Выехавшие на место происшествия пожарные потушили огонь и после этого обнаружили тела проживавших там 82-летней женщины и ее 52-летнего сына.

По факту гибели людей на пожаре была начата доследственная проверка. На данный момент уже известна предварительная причина возгорания в квартире – огонь мог возникнуть из-за непотушенной сигареты.

- Погибший мужчина злоупотреблял спиртным, - отметили в следственном комитете Марий Эл.

По итогам доследственной проверки будет принято решение – возбуждать по данному пожару уголовное дело или не возбуждать.