В Йошкар-Оле следователи начали проверку из-за гибели матери и сына на пожаре

Проводится доследственная проверка.
Фото: Мария ГОРЕЛОВА
Утром 1 октября в Йошкар-Оле в одном из жилых высоток на четвертом этаже загорелась квартира. Выехавшие на место происшествия пожарные потушили огонь и после этого обнаружили тела проживавших там 82-летней женщины и ее 52-летнего сына.
По факту гибели людей на пожаре была начата доследственная проверка. На данный момент уже известна предварительная причина возгорания в квартире – огонь мог возникнуть из-за непотушенной сигареты.
- Погибший мужчина злоупотреблял спиртным, - отметили в следственном комитете Марий Эл.
По итогам доследственной проверки будет принято решение – возбуждать по данному пожару уголовное дело или не возбуждать.