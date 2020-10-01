Всем новобранцам выдадут медицинские маски. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Из Татарстана по итогам осенней призывной кампании 2020 на службу в армию планируют направить 3 тысячи новобранцев, сообщил на пресс-конференции главный военный комиссар республики Сергей Погодин.

Также, по его словам, всех пришедших в призывные пункты молодых людей обеспечат медицинскими масками и перчатками. Кроме того, им на входе измерят температуру и обработают руки антисептиком. У кого температура тела выше 37 градусов – не пропустят ни на сборные пункты, ни в военкоматы.

В последних, к слову, будут работать внештатные дезинфекционные команды. Они будут регулярно проветривать помещения и убирать их.

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