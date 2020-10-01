В Казани запустили автобусный маршрут «ЖК «Салават купере» - станция Юдино»

Для проезда на этом автобусе можно предъявить абонемент или билет на электричку, отходящей от станции Юдино, на текущую дату. Фото: Алина НИЗАМОВА

С этого четверга, 1 октября, между ЖК «Салават купере и поселком Юдино начал курсировать автобус. Маршрут работает с 6.00 до 19.00. Каждый день планируется делать по 11 рейсов от жилкомплекса до железнодорожной станции Юдино и обратно.

Общее время в пути составит около 30 минут, но опять же в зависимости от ситуации на дорогах. На маршруте предусмотрено 7 остановок: ЖК «Радужный», улица Нурихана Фаттаха, ЖК «Салават купере», улица Наиля Юсупова (в обратном направлении – ул.Осиновская), улица Красикова, улица Бирюзовая и улица Привокзальная.

Интересно, что для проезда на этом автобусе можно предъявить абонемент или билет на электричку, отходящей от станции Юдино, на текущую дату. Последний можно купить прямо в автобусе. При этом там также будут действовать все льготы, предусмотренные в пригородном железнодорожном транспорте

Расписание автобусного маршрута согласовано с расписанием пригородных поездов.