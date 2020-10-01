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В Казани запустили автобусный маршрут «ЖК «Салават купере» - станция Юдино»

Он будет работать ежедневно с 6.00 до 19.00
Олег ЛУГОВОЙОлег ЛУГОВОЙ
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Для проезда на этом автобусе можно предъявить абонемент или билет на электричку, отходящей от станции Юдино, на текущую дату.

Для проезда на этом автобусе можно предъявить абонемент или билет на электричку, отходящей от станции Юдино, на текущую дату.

Фото: Алина НИЗАМОВА

С этого четверга, 1 октября, между ЖК «Салават купере и поселком Юдино начал курсировать автобус. Маршрут работает с 6.00 до 19.00. Каждый день планируется делать по 11 рейсов от жилкомплекса до железнодорожной станции Юдино и обратно.

Общее время в пути составит около 30 минут, но опять же в зависимости от ситуации на дорогах. На маршруте предусмотрено 7 остановок: ЖК «Радужный», улица Нурихана Фаттаха, ЖК «Салават купере», улица Наиля Юсупова (в обратном направлении – ул.Осиновская), улица Красикова, улица Бирюзовая и улица Привокзальная.

Интересно, что для проезда на этом автобусе можно предъявить абонемент или билет на электричку, отходящей от станции Юдино, на текущую дату. Последний можно купить прямо в автобусе. При этом там также будут действовать все льготы, предусмотренные в пригородном железнодорожном транспорте

Расписание автобусного маршрута согласовано с расписанием пригородных поездов.