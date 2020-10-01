Со 2 октября 2020 года в РКБ Татарстана заработают дополнительные отделения для пациентов с COVID-19

Это будет сделано, в том числе, и ради помощи специалистам республиканской инфекционной больницы. Фото: Алексей БУЛАТОВ

С этой пятницы, 2 октября 2020 года, в РКБ Татарстана, в том числе, ради помощи специалистам республиканской инфекционной больницы, открываются дополнительные отделения для пациентов с COVID-19 и сопутствующими патологиями.

В них зараженным будут оказывать акушерскую, специализированную терапевтическую, хирургическую и травматологическую помощь.

- В РКБ есть широкие возможности многопрофильной клиники с богатой научной базой, поэтому мы возьмем на себя сложных пациентов с сопутствующими патологиями. На фоне роста заболеваемости ОРВИ и, как следствие, увеличения количества обращений в инфекционные стационары, важно, чтобы тяжелые пациенты, требующие консилиумных решений, получали своевременное специализированное лечение. Это заболевшие коронавирусной инфекцией, беременные женщины, мужчины и женщины всех возрастов, пострадавшие в ДТП или с различными заболеваниями, – цитирует пресс-служба РКБ Татарстана зам главврача больницы Марселя Миннуллина.

При этом в медучреждении не прекратят плановые обследования и госпитализацию, а также оказание высокотехнологичной медицинской помощи.