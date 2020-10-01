Точная трассировка платной скоростной трассы М12 «Москва-Казань» пока не определена

Местным жителям обещают минимизировать возможные неудобства от близкого расположения трассы при помощи экологических и технических мер. Фото: Иван ВИСЛОВ

На пресс-конференции руководитель госкомпании «Автодор» Вячеслав Петушенко сообщил журналистам, что точная трассировка будущей платной скоростной трассы М12 «Москва-Казань» пока не определена. Где именно пройдет новая дорога в Татарстане, по его словам, станет известно через две недели.

Тем временем, жители поселков Лаишевского района в ожидании того, что при строительстве трассы снесут их дома или им придется жить прямо у дороги, запланировали протестный митинг, который пройдет уже 3 октября.

В свою очередь Петушенко заявил на пресс-конференции, что во время строительства трассы «Москва-Казань» будут затронуто лишь несколько участков частной земли. Для ее выкупа, в том числе вместе с построенной там недвижимостью, есть установленная государством процедура. Людям заплатят за их собственность по рыночной цене.

Обещал руководитель «Автодора» также минимизировать возможные неудобства для местного населения от близкого расположения трассы при помощи экологических и технических мер. В противном случае Госэкспертиза просто не пропустит проект, в, том числе, если не будет соответствия по нормам шума от проезжающих машин.

Отметим, что разрешенную скорость движения на платной трассе М12 «Москва-Казань» планируют ограничить 120 км/ч. Начало ее непосредственного строительства должно начаться во второй половине 2021 года.