За путевку в 1/8 финала Кубка России "Рубин" поспорит с хабаровским СКА

Фото: ФК "Рубин".

Накануне прошли матчи второго тура группового этапа Кубка России по футболу. Напомним, что в нынешнем сезоне решили упразднить стадии 1/32 и 1/16 финала, а вместо них провести групповой турнир. В каждому группе по одному представителю Премьер-Лиги, ФНЛ и второго дивизиона. Победители 10 групп выйдут в 1/8 финала, где к ним присоединятся шесть коллективов элитного дивизиона, которые стартовали в еврокубках.

"Рубин" после победы в стартовом матче над новороссийским "Черноморцем" - 4:2, во втором туре был свободен от игр. В борьбу вступил третий участник группы - "СКА-Хабаровск". Представитель ФНЛ отправился в Новороссийск, где спокойно разобрался с "Черноморцем" - 3:1.

Теперь судьба путевки в 1/8 зависит от очного противостояния "СКА" и "Рубина". Матч пройдет в Хабаровске 21 октября. Любопытно, отправится ли на матч основной состав "Рубина". Дело в том, что поединок в Хабаровске состоится аккурат между двумя серьезными поединками в чемпионате страны. Так, 18 октября "Рубину" играть на выезде в Краснодаре, а 25 октября - в гостях с "Зенитом". Возможно Слуцкий даст поиграть в Хабаровске ближайшим резервистам.