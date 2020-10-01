Глава Марий Эл Александр Евстифеев встретился с премьер-министром России Михаилом Мишустиным

Фото: Организационно-аналитическое управление Главы Республики Марий Эл

Премьер-министр России Михаил Мишустин побывал с рабочим визитом в Марий Эл. Там он встретился с главой республики Алексндром Евстифеевым. Стороны обсудили индивидуальную программу социально-экономического развития региона, местные достижения в области промышленности и модернизацию жилищно-коммунального хозяйства.

Евстифеев сообщил, что по всем пунктам программы социально-экономического развития ведется активная работа. В частности, благодаря федеральной поддержке стремительно развивается агропромышленный комплекс.

- Никогда республика не получала такой помощи на приобретение удобрений. В этом году тема плодородия – то, о чем вы говорили, когда речь шла о раскислении, известковании почвы, – тоже очень серьезная, - констатировал глава Марий Эл.

Говоря об отрасли промышленности, он отметил регистрацию Фонда развития промышленности региона в 2020 году.

- В этом году приступили к реализации работы Фонда - это кредитование заинтересованных хозяйствующих субъектов в сфере промышленности. Сумма пока небольшая, но для нашей республики, для старта, поскольку программа начинает работать с апреля, кроме того, была пандемия, 50 миллионов рублей - это тоже очень серьезная тема, - заметил Евстифеев.

После он добавил, что в регионе успешно осуществляется модернизация жилищно-коммунального хозяйства, большое внимание уделяется развитию транспортной доступности. Кроме того, Мишустину рассказали о начале строительства современного высокотехнологичного Перинатального центра.

Похожие вопросы Михаил Мишустин накануне обсудил и с главой Чувашии Олегом Николаевым.