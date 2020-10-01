"Был готов к любому моменту: игрок "Ак Барса" рассказал о дебюте в КХЛ

Фото: ХК "Ак Барс".

Казанский "Ак Барс" уже приучил к тому, что в команде собран эдакий сплав молодсти и опыта. Тон в команде задают не только ветераны - Зарипов, Доус, Да Коста, но и молодые игроки.

При этом, наставник команды Дмитрий Квартальнов не стесняется ставить в состав юных игроков. Так, в матче с нижегородским "Торпедо", который казанцы проиграли 2:4. за "барсов" дебютировал защитник Александр Любчич.

18-летний хоккеист на юношеском уровне играл за нижегородское "Торпедо" и подмосковный "Дмитров". С 2016 года он выступает за команды "Ак Барса" различных юниорских и молодежных турнирах. В минувшем сезоне он сыграл 58 матчей в МХЛ за "Ирбис". В нынешнем уже успел один раз выйти на лед в матче ВХЛ за "Барс", а в минувшем туре впервые сыграл за главную команду Татарстана в КХЛ.

Результативными действиями в матче с "Торпедо" он отметиться не сумел, но оставил довольно благоприятное впечатление.

- Мне сразу сказали, что буду играть и был готов к любому моменту. За два дня до игры мне ночью позвонили и сказали, что утром надо уезжать. Всё случилось очень быстро. Взял вещи и поехал. Тренеры не говорили ничего про мою игру, а сам считаю, что сыграл более-менее стабильно, - оценил дебют Любчич.

Возможно 18-летний защитник вновь сыграет за "Ак Барс" уже сегодня. В очередном матче регулярного чемпионата КХЛ казанцы на выезде сыграют с ярославским "Локомотивом". Начало матча в 19:00.