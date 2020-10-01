В Набережных Челнах пенсионерка поставила телефон на зарядку, а он загорелся вместе с диваном

Фото: пресс служба МЧС РТ

Вечером в среду, 30 сентября, загорелась одна из квартир в доме 7/2 поселка ГЭС в Набережных Челнах. Пожарных вызвали соседи, которые услышали сигнал пожарного извещателя. Прибывшие на место спасатели вывели из квартиры 79-летнюю женщину, надев на неё спасательное устройство капюшонного типа. Она не пострадала.

Позже выяснилось, что пенсионерка поставила на зарядку сотовый телефон, после чего легла на диван и уснула. Проснулась она от звуков пожарного извещателя. К тому моменту диван уже горел. Если бы не АПИ, могла бы произойти трагедия.

Фото: пресс служба МЧС РТ

- В результате пожара сгорел диван на площади 1 кв.метр, поврежден сотовый телефон, зарядное устройство, - сообщает пресс-служба МЧС Татарстана. - Предварительная причина пожара - прочие причины, связанные с нарушением правил устройства и эксплуатации электрооборудования.

Пенсионерка объяснила пожарным, что на проводе зарядного устройства было повреждение, которое оно обмотала изолентой. Вероятнее всего, именно зарядка стала причиной пожара.