В Набережных Челнах из-за короткого замыкания в школе эвакуировали 120 детей и 10 взрослых

Фото: пресс-служба МЧС Татарстана

В среду, 30 сентября, в 18.50 в набережночелнинской школе №60 на улице Раиса Беляева сработала автоматическая пожарная сигнализация. На место оперативно выехали спасатели. До их приезда из учреждения были эвакуированы 120 детей и 10 человек персонала.

Фото: пресс-служба МЧС Татарстана

Пожарные выяснили, что в здании произошло короткое замыкание без горения в электрощитовой. Никто не пострадал.

- После того, как пожарные завершили проверку помещений, все вернулись в здание, - отмечают в пресс-службе МЧС Татарстана.