В Ульяновской области легковушка вылетела с дороги и опрокинулась: пассажирка скончалась на месте

Легковушка съехала в кювет. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В среду, 30 сентября, на 64 километре 200 метре автодороги “Большие Ключищи – Сенгилей – Елаур – Молвино - Байдулино” в Сенгилеевском районе произошла смертельная авария. Около 17.20 автомобиль “ВАЗ 21900” съехал в правый кювет и опрокинулся. По предварительным данным, водитель нарушил правила расположения авто на проезжей части.

В результате ДТП 35-летняя пассажирка отечественной легковушки от полученных травм скончалась на месте. 58-летний водитель же был госпитализирован, сообщает пресс-служба УГИБДД Ульяновской области.